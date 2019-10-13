В субботу, 12 октября, в Киеве на Броварской окружной случилось ДТП с участием маршрутного такси. Автобус с пассажирами ехал в столицу и наехал на женщину, которая буквально бросилась под колеса. Инцидент случился около 17:00. Об этом сообщает "Информатор".

Водитель предоставил запись с регистратора. На нем можно заметить, как маршрутное такси стоит, в ожидании возможности продолжить движение.

В этот момент женщина начала выходить на дорогу в неположенном месте и когда автобус начал движение, то сбил женщину, которая буквально бросилась под колеса маршрутки, в результате чего водитель переехал ей ноги.

По словам водителя, в результате аварии пострадавшая получила переломы обеих ног. На месте работали правоохранители, медики и следственно-оперативная группа.

Видео: Информатор

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаевской области в аварии пострадали 11-летняя девочка и два водителя.

Также мы рассказывали, что в Черновицкой области в ДТП столкнулись два автобуса. Пострадали 9 человек.