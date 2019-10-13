В воскресенье, 13 октября, в Киеве на улице Панельная после массовой драки погиб молодой человек 1996 года рождения. Полицейские, которые изначально приехали на вызов о массовой драке, задержали несколько человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Прибывшие на место полицейские начали поиски участников драки и только потом обнаружили лежащего на тротуаре человека.

Погибший - уроженец Ровенской области. По состоянию на 13 октября 13:00 тело молодого направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена ​​окончательная причина его смерти.

Правоохранители устанавливают всех участников конфликта, а также причины и обстоятельства данного уголовного преступления. Кроме того, они изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями для объективного расследования этого события.

Фото: Информатор

Видео: Информатор

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве зверски убили внука известного азербайджанского композитора Тельмана Гаджиева.

Также мы рассказывали, что под Днепром девушка убила отчима ножкой от стола.