В Киеве на свадьбе в семье Олега "Бакинского" сразу три "вора в законе" 12 октября раскороновали четвертого и уже бывшего "вора в законе" Андрея Недзельского, известного по кличке Неделя или Львовский, после чего избили его и выбросили на улицу.

Об этом в Facebook написал бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"У "воров в законе" можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни. Вообще это очень хорошо, в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше" – написал Аброськин.

Скриншот: Facebook/Вячеслав Аброськин

Неделя стал "присматривать" за столицей после смерти в 2011 году своего шефа – Мамеда. Его авторитет в первые годы был слаб. Поэтому побороться за всеукраинский воровской общак и прилагавшийся к нему титул смотрящего по столице решило сразу несколько воров. В первую очередь воры из "кутаисской" группировки.

Неделя вышел победителем в этой борьбе, перетянув на свою сторону славянских воров Пичугу, Воскреса и Сеню Самарского, которые входили в ближнее окружение легендарного вора Деда Хасана.

На сходке в 2012 году они объявили смотрящим и хранителем общака Андрея Недзельского. Вскоре после этого Неделю короновали в воры в Греции в присутствии рекордного количества воров – 42 человека!

Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин

Полный материал про воровской пасьянс Украины можно почитать тут.

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