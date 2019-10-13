Европейский банк реконструкции сообщил, что арку-укрытие над Чернобыльской АЭС включили в список 50 самых влиятельных проектов за последние 50 лет. Запись появилась на Facebook ЕБРР.

В престижный перечень укрытие внес Институт управления проектами - всемирная некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами.

Видео: Facebook/ ebrdhq

ЕБРР также опубликовал захватывающее видео конструкции, снятое дроном с высоты птичьего полета. В видео говорится, что возведение арки было закончено в июле 2019 года. Арка - самое большое подвижное строение в мире, базирующееся на земле. Она будет надежно укрывать АЭС в течение 100 лет. Это также крупнейший совместный международный проект в области атомной энергетики.

В ЕБРР с гордостью отметили, что строительство укрытия совместными усилиями Украины и международного сообщества показало, как люди могут решать глобальные проблемы.

Ранее "Страна" рассказывала, как шла работа над аркой и каковы ее параметры.

В эксплуатацию арка была принята 10 июля этого года.