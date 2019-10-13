Праздничный день 14 октября в Украине будет сухим и очень теплым, причем бабье лето побалует украинцев и после праздника. Об этом на Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, значительная часть континентальной Европы, включая Украину, обрамлена полоской дождей, ветров и прохлады с Атлантики.

Фото: Facebook/ tala.didenko

Эта полоса надежно защищает нас от капризов осени. Плюс помогает антициклон Лисбет, который, собственно, и удерживает бабье лето в Украине.

Фото: Facebook/ tala.didenko

Завтра, на Покров, синоптик предвещает повсюду сухую, преимущественно солнечную погоду. Температура воздуха в течение дня составит +18...+23 градуса. Ночью тоже будет довольно тепло: +7...+13 градусов.

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

В Киеве Покров обещает быть ясным и теплым, в течение дня ожидается около +20 градусов.

Всю следующую неделю, по предварительным прогнозам, будет сухая малооблачная теплая октябрьская погода - настоящее бабье лето.

Укргидрометцентр также обещал на праздники теплую и сухую погоду.

Ранее "Страна" писала, что на западе Украины, во Львове, из-за бабьего лета даже на время приостановили отопительный сезон.