Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) - довольно распространенное, хроническое и длительное расстройство, когда у человека есть неконтролируемые, повторяющиеся мысли (обсессии) и / или действия (компульсии), и человеку кажется, что он должна делать это снова и снова для преодоления тревожности и "предотвращения беды". Об этом рассказала в Facebook бывший и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Обсессии (навязчивые состояния) - это повторяющиеся мысли, желания, образы. Это могут быть страх заражения или загрязнения, нежелательные или табуированные мысли о сексе, религии, агрессивные мысли о себе или других, и желание все симметрично или совершенно упорядочить.

Компульсии (непроизвольные действия) - это повторяющееся поведение, которое человек с ОКР будто бы должен делать результате навязчивых мыслей. Распространенными компульсиями являются чрезмерная уборка или мытье рук, расстановка вещей определенным образом, непрерывные проверки закрытых дверей, перекрытого газа и выключенного утюга, а также постоянный счет мысленно или вслух.

Почему это возникает?

Причину ОКР можно описать так: наш мозг умеет воспринимать сигналы угрозы, и запускать программу успокоения. Это эволюционный механизм освоения себя, когда угрозу или дискомфорт можно только пережить, а не одолеть. Но иногда этот защитный механизм запускается без внешних причин, и у него ломаются тормоза. Так человек с ОКР постоянно пытается успокоиться или сделать ритуалы, которые отгонят возможную беду.

Злоупотреблением наркотиками (кокаином, амфетамином), употребление некоторых лекарств и токсинов может вызвать ОКР.

Как проявляется расстройство

Отличить ОКР можно так:

▪ Человек не может контролировать свои мысли или действия, даже когда понимает их избыточность

▪ Такие мысли или действия занимают минимум час в день

▪ Повторяющиеся действия радости не приносят, но есть ощущение, что без них произойдет беда

▪ Все это мешает текущим делам

Проявлениями ОКР также трихотиломания (когда люди дергают, накручивают на пальцы волос), навязчивый уход за кожей (удаление акне и точек, тщательная маскировка "недостатков" кожи), нагромождение вещей, когда люди собирают хлам, или заводят много животных. Проявлениями ОКР могут быть трудоголизм, неспособность делегировать задачи, мелочность, упрямство, перфекционизм и чрезмерная щепетильность.

Обсессивно-компульсивное расстройство может сопровождаться тиком - внезапными, быстрыми, повторяющимися движениями, например моргания, сжатия плечами, резкие повороты головы или гримасы. Бывают и вокальные тики, когда человек без надобности прокашливается выдает другие звуки.

ОКР часто сопровождает тревожное расстройство или депрессия, дисморфичное нарушение (когда человек думает, что какая-то часть тела ему не принадлежит или выглядит ненадлежащим образом) и синдром Туретта.

Как ОКР проявляется у детей

ОКР у детей стоит отдельного рассмотрения. Потому что бывает детский ОКР - постепенное развитие навязчивых мыслей или действий, обусловленный врожденными особенностями мозга (один из родителей тоже имел ОКР) или предотвращением факторов, провоцирующих тревожность (жизнь в "теплицы").

А бывает детское аутоиммунное нарушение, связанное со стрептококками, или детское аутоиммунное внезапное нарушение.Такое нарушение развивается мгновенно, и вызвано стрептококковой инфекцией и реакцией на нее иммунитета, или другими патогенами. Инфекция приводит к атаке базальных ганглиев мозга иммунной системой, и внезапного появления тиков, неспособности писать, анорексии, страха разлуки с родителями, гиперактивности, ночной уринации, перепадов настроения, боли в суставах.

Как лечат ОКР

▪ ОКР требует лечения антидепрессантами группы синтетических ингибиторов обратного захвата серотонина (СИЗРы) и когнитивно-поведенческой или диалектически-поведенческой терапии.

▪ Медикаментозное лечение, как и в случае клинической депрессии, дает результаты через несколько месяцев.

▪ Если же у ребенка аутоиммунное нарушение, связанное с инфекцией, то нужно уничтожить ее. Курсы антидепрессантов детям прописывают осторожно, начиная с малых доз и внимательно контролируют состояние ребенка. Возможно также переливание плазмы или лечения антителами, но пока применение таких технологий не является распространенным.

Скриншот: Facebook/Уляна Супрун

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун заявила о рейдерском захвате МОЗ, Гончарук обвинил ее во лжи.

Также мы рассказывали, что Уляна Супрун хочет вернуться в Украину и давать советы новой власти.