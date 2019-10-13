Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев 14 октября не терять благоразумие и соблюдать общественный порядок во время массовых акций. Призыв появился на Facebook-странице главы государства.

В начале обращения Зеленский поблагодарил военных, которые защищают Украину в зоне ООС, а также работающих там медиков и журналистов.

Он напомнил, что 14 октября в столице и других городах Украины состоятся акции и вече. В связи с этим он призвал правоохранителей "уважать конституционное право граждан на мирный протест" и "гарантировать их безопасность", следуя европейскому образцу. А участников акций заверил, что прислушивается к их мнению.

"14 октября в столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю ваш страх по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе. Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным. И не допустите, чтобы память о погибших боевых побратимов и сестер была предана. Обещаю вам как президент Украины и верховный главнокомандующий Вооруженных сил, и я никогда этого не допущу", - написал Зеленский.

Скриншот: Facebook/ zelenskiy95

Президент также попросил не поддаваться "на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".

"Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарки для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едины и сплочены", - резюмировал Зеленский.

Ранее совместное заявление насчет акций 14 октября сделали главы МВД, СБУ и СНБО.

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