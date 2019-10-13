В пятницу, 11 октября, сборная Турции по-военному отпраздновала гол в ворота Албании. Игроки подбежали к трибуне и отдали честь.

В раздевалке после матча жест повторил и персонал. Фотографию выложили в официальном Twitter сборной, после этого на нее обратили внимание в УЕФА.

Вряд ли бы на это обратили внимание, но в официальном твите было написано, что спортсмены "посвящают победу нашим храбрым воинам и собратьям".

Скриншот: Twitter/Milli Takımlar‏

Храбрые воины - это турецкие вооруженные силы, которые со среды обстреливают северо-восток Сирии. Из-за вооруженных действий около 190 тысяч людей остались без жилья.

Директор УЕФА по связям с общественностью Филип Таунсенд после матча сказал: "Я не видел этого жеста. Но в любом случае он может быть расценен как провокация. Правила запрещают любые политические или религиозные отсылки. Могу гарантировать, что мы тщательно изучим инцидент".

Футболисты сборной Турции - не единственные, кто салютовал военным. Гимнаст Ибрагим Чолак так же отметил победу на чемпионате мира в Штутгарте.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Турции объяснил, почему ввел войска на север Сирии.

Также мы рассказывали, что МИД Украины возмутился рукопожатю Поклонской и Эрдогана в Турции.