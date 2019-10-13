На 23-летнюю участницу реалити-шоу "Дом-2" и певицу Марго Овсянникову напали во время корпоративного праздника одного бренда. Об этом сообщает "Стархит".

Певица отработала на сцене свою программу, а затем уступила место коллеге Jerry (настоящее имя Евгений Зыков).

Во время выступления Jerry Овсянникова танцевала у края сцены. Она сексуально извивалась в сверкающем мини-платье. Внезапно одна из посетительниц заведения устремилась к Марго, сбила ее с ног и принялась колотить. Возможно, женщина приревновала певицу к любимому исполнителю, перед которым та активно крутила пятой точкой.

Видео: YouTube/ Starhit The Second

Впавшую в раж женщину с трудом оттащили от звезды "Дома-2".

Сообщается, что Овсянникова получила физические увечья и попала в больницу. Ее продюсер Диана Бичарова заявила, что подаст на нападавшую в суд.

"Мы не собираемся оставлять это просто так. Сейчас устанавливаем личность этой женщины и планируем подавать в суд по статье 213 УК РФ за хулиганство. Так вести себя нельзя. Это какой-то беспредел. Артистка теперь работать какое-то время не сможет", - сказала продюсер.

Кстати, это не первый случай избиения Овсянниковой. Летом на нее поднял руку турецкий бизнесмен, с которым она встречалась.

Ранее "Страна" писала, что в Одессе был найден мертвым бывший участник "Дома-2" Евгений Щербаков.

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