Ракетный эсминец USS Porter военно-морских сил США после того, как зашел в акваторию Черного моря, двинулся дальше и зашел в Одесский порт с дружественным визитом.

Корабль НАТО, встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины.

Эсминец пришвартовался к причалу Карантинного мола помощью двух морских буксиров.

Фото: эсминец USS Porter/фото из открытых источников

Вице-адмирал ВМС США Лиза Франкетти, заявила, что заход эсминца в одесский порт является плановым, сообщает пресс-служба флота США.

"Эта плановая операция - седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году - демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и черноморскими партнерам", - сказала вице-адмирал.

За передвижениями корабля НАТОвского пристально наблюдают российские военные. Об этом официально заявили в российском Национальном центре управления обороной, указав, что "действия "Портера" контролируют фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) - корабль класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". С 2013 года корабль способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Видео: YouTube/Bosphorus Observer

Ранее "Страна" сообщала, что США срочно отправили в Саудовскую Аравию тысячи солдат, две батареи и эскадрильи, а также авиакрыло.

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