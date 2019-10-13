Певица Ани Лорак записала видеообращение к фанатам с призывом назвать лучший трек из ее нового альбома "За мечтой", однако некоторые поклонники начали спорить о ее внешности. Дискуссия разгорелась в Instagram поп-звезды.

Одного из подписчиков смутило, что артистка выглядит немного припухшей.

"Блин, а что с ней? Опухла", - написал zxc_vbn_qwerty.

Пользователь соцсети kyrilovich_ekaterina предположила, что Лорак в положении:

"Девочку ждёт, если беременна. У меня такие две сестры ходили, смешные, опухшие".

Несколько человек написали, что на лице певицы явственно видны последствия увлечения филлерами и другими пластическими процедурами.

Видео: Instagram/ anilorak

ledi_juliya10 считает, что в видео просто неудачно упал свет. А по мнению status_575, Каролина безумно красивая и талантливая, только перед записью ролика не выспалась - поэтому и выглядит опухшей.

Ранее "Страна" писала, что певица опубликовала в соцсети совместное фото с возлюбленным.

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