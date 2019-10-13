Президент РФ Владимир Путин заявил, что когда другие страны мира обзаведутся своим гиперзвуковым оружием, российская армия возьмет на вооружение что-то новое. Об этом сообщает РИА "Новости".

Глава Росии напомнил, что российские ученые создали оружие, которого нет ни у кого в мире - ракетные комплексы, чьи заряды летят не по баллистической траектории, а по настильной и с гиперзвуковой скоростью. Пока еще никто не создал гиперзвуковое оружие, хотя оно должно появиться у ведущих армий мира.

"Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю что, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают", - сказал Путин.

После чего он выразил обеспокоенность международной стратегической стабильностью и безопасностью.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин увидел причину срыва разведения сил на Донбассе в политическом безволии Зеленского.

Также мы рассказывали, что Зеленский посетил Укроборонпром и сделал фото с оружием.