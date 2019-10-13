Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, уволенный с этого поста в декабре 2018 года после серии проигрышей команды, был против приобретения полузащитника Фреда из "Шахтера". Об этом сообщает сайт Sports.ru со ссылкой на ресурс The Athletic.

Моуриньо считал, что Фред не сможет адаптироваться в клубе. Однако из опасения, что вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд откажет ему в покупке другого полузащитника, согласился на трансфер бразильца. В итоге английский клуб приобрел хавбека у "Шахтера" за 52 млн фунтов.

Бразилец Фред. Фото: ru.wikipedia.org

В шести последних матчах "Манчестер Юнайтед" под руководством Моуриньо в качестве тренера Фред вышел на поле лишь один раз.

Новый наставник "Юнайте" Оле Гуннар Сульшер настаивает на том, что Фред не покинет клуб, и у бразильца буду шансы проявить себя в этом сезоне.

"Фред упорно работает, и на данный момент в нашей иерархии полузащитников он следует за Полем Погба, Скоттом МакТомини, который сейчас очень хорош, и Неманьей Матичем, который также пока нечасто появляется на поле", - сказал Сульшер, беседуя с журналистами.

О подписании Фредом контракта с "МЮ" "Страна" писала в мае прошлого года.

Мы также сообщали, что летом 2019 года появились слухи о том, что Моуриньо может возглавить в Китае футбольный клуб и национальную сборную.