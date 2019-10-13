Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил военное присутствие Турции в Сирии тем, что сирийское правительство не может в одиночку противостоять террористам. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле, передает ТАСС.

Президент раскритиковал западные страны из-за угроз в адрес Анкары после начала проведения операции "Источник мира" в Сирии. "Никто не сможет при помощи угроз заставить Турцию отступить", - подчеркнул Эрдоган.

По словам главы Турции, проведение переговоров Анкары с представителями курдских формирований, против которых ведется борьба, невозможно. "Вы когда-нибудь видели, чтобы за один стол переговоров садились вместе с террористами?" - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция сообщила, что захватила первый город в Сирии.

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