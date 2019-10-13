В Чикаго (США) в андеркарте поединка Александра Усика и Чэзза Уизерспуна американский боксер Патрик Дэй во время боя был нокаутирован и впал в кому. Об этом сообщает ESPN.

Турнир по боксу среди профессионалов проходил в ночь на 13 октября. Ключевым событием вечера стал бой Усика и Уизерспуна, в котором украинец одержал победу. А в андеркарте боя на ринг вышли Патрик Дэй и Чарльз Конвелл, чтобы побороться за региональный титул USBA.

На протяжении всего боя доминировал Конвелл. Дважды он отправлял соперника в нокдаун. В 10-м раунде Дэй получил удар в челюсть и потерял сознание, а рефери позвал медиков, решив даже не открывать счет.

Дэя унесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии.

Фото: vesti.kz

Сообщается, что боксер впал в кому. Правда, не известно, вызвана ли она полученной травмой или медики ввели в нее спортсмена искусственно.

Также есть информация, что Дэю уже провели операцию на головном мозге. Однако прогнозов относительно его будущего не дают.

Ранее "Страна" приводила статистику победного боя Усика в Чикаго.

Мы также писали, что украинский боксер вышел на ринг в шортах с надписями "Лиза", "Украина" и "Симферополь".