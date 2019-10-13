Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, почему глава государства любит отдыхать в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, Путин считает страну необъятной, красивой и богатой. Песков добавил, что это задача президента - популяризировать малоизвестные места России, о которых граждане могут не подозревать, на своем примере.

Путин в тайге после восхождения на гору. Фото с сайта Кремля

Также пресс-секретарь напомнил, что не раз отвечал на этот вопрос.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин провёл свой недавний отпуск на день рожденя в Сибири вместе с министром обороны Сереем Шойгу, и публиковали видео с отдыха.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин объяснил, почему новая "холодная война" не затронет Россию.