Правоохранители готовы к любым провокациям в День защитника Украины, который будет отмечаться 14 октября, и призывают участников массовых акций к бдительности.

Об этом говорится в совместном заявлении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, опубликованном на Facebook советником Авакова Владимиром Мартыненко.

В заявлении сказано, что правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции каждого украинца, защищать общественный порядок и безопасность каждого участника. Но при этом будут жестко реагировать на провокации.

"Мы хорошо помним события 31 августа 2015 года, когда боевая граната оборвала жизни четырех нацгвардейцев, а более 120 получили ранения. Поэтому завтра правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. И мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации!" - заявили высокопоставленные силовики.

Скриншот: Facebook/ volodimir.martinenko

Главы ведомств напомнили пользователям соцсети, что сотрудники МВД, Нацполиции, Нацгвардии и СБУ являются частью общества. Каждый третий из них участвовал в антитеррористической операции АТО. Поэтому не стоит воспринимать их в штыки.

"У нас одни ценности. Главные из них - Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца! Крайне важно в этот день объединиться вокруг главных ценностей и вместе беречь безопасность и уважать права каждого гражданина", - призвали чиновники.

По мнению силовиков, праздник "не должен стать днем раскола и слабости".

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