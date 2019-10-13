В Киеве в ночь с 12 на 13 октября на улице Королева, 8 неизвестные подорвали банкомат и повредили окна и двери банка. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По информации из источников портала, воры совершили подрыв банкомата ПриватБанк, в результате этого были повреждены двери и окна АО "А-Банк". По сигнализации прибыла охрана, однако злоумышленников задержать не удалось. Доступ к деньгам "подрывники" так и не получили.

Фото: Киев оперативный

Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом воры пытались обчистить банкомат "Привата" с помощью воздушных шариков.

Также мы рассказывали, что в Днепре на проспекте Маршала Малиновского двое неизвестных в середине ночи взорвали банкомат "Приватбанка" и скрылись с деньгами.