Российская актриса Наталья Бочкарева, ставшая известной благодаря главной роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе", отправилась на недельные гастроли. Об этом она сообщила в своем Instagram.

По словам знаменитости, ей предстоит выходить на сцену в разных городах. Правда, в каком спектакле и с каким театром, не уточнила.

"Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... Переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу", - написала Бочкарева.



Фото: Instagram/ natalia_bochkareva_official

Напомним, 28 сентября дорожно-патрульная служба Москвы задержала артистку в неадекватном состоянии, и она сама призналась правоохранителям, что у нее в белье спрятан мешочек с наркотиками.

Несмотря на видеозапись инцидента, Бочкарева утверждала, что в ролике с задержанием не она, и грозила судебным преследованием тем, кто ей не верит.