После скандала с кокаином в трусах актриса Бочкарева отправилась на гастроли
Российская актриса Наталья Бочкарева, ставшая известной благодаря главной роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе", отправилась на недельные гастроли. Об этом она сообщила в своем Instagram.
По словам знаменитости, ей предстоит выходить на сцену в разных городах. Правда, в каком спектакле и с каким театром, не уточнила.
"Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... Переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу", - написала Бочкарева.
Фото: Instagram/ natalia_bochkareva_official
Напомним, 28 сентября дорожно-патрульная служба Москвы задержала артистку в неадекватном состоянии, и она сама призналась правоохранителям, что у нее в белье спрятан мешочек с наркотиками.
Несмотря на видеозапись инцидента, Бочкарева утверждала, что в ролике с задержанием не она, и грозила судебным преследованием тем, кто ей не верит.