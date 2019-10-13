В пятницу, 11 октября, около полуночи экипаж патрульных получил вызов на ДТП с травмированными, которое произошло на 92 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

Скриншот: Facebook/пресс-служба Патрульной полиции Киевской области

В сообщении говорится, что полицейские увидели столкновение двух грузовых автомобилей марки Renault и DAF, которые полностью заблокировали движение другим водителям.

Патрульные установили, что водитель Renault Premium совершил стоянку с правой стороны дороги в связи с технической неисправностью. А позади этого авто двигался водитель DAF, который столкнулся с авто Renaul.

В результате ДТП пассажир авто DAF получил телесные повреждения. Движение транспортных средств восстановлено.

Фото: Facebook/пресс-служба Патрульной полиции Киевской области

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