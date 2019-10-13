Президент США Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, где проходит совместная операция турецких вооруженных сил и сирийской оппозиции против курдов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на шефа Пентагона Марка Эспера.

По словам Эспера, Трамп не хочет допустить вовлечения американцев в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами. Глава военного ведомства добавил, что операция Турции выходит за рамке первоначально запланированной территории действий.

"За последние 24 часа мы узнали, что турки, похоже, планируют расширить сферу атак на юг - дальше, чем изначально планировалось, и на запад", - сказал Эспер.

Руководитель Пентагона уточнил, что не весь американский контингент покинет территорию северной Сирии. При этом он отказался называть срок отвода войск и количество военных. которые покинут север Сирии. Он лишь отметил, что речь идет о большей части размещенного в Сирии американского контингента в 1 тысячу человек.

Кроме того, Эспер упомянул, что курдско-арабский альянс "Сирийские демократические силы", против которого Турция ведет военные действия, по-видимому, пытается заключить соглашение с Дамаском и Россией с целью начать контратаку.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сирии 785 боевиков "Исламского государства" оказались на свободе в результате атаки Турции на лагерь Айн-Исса на севере страны.

Напомним, турецкая операция в Сирии началась 9 октября.