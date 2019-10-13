Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA может запустить носитель Space Launch System в середине 2021 года.

Об этом сообщает SpaceNews со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников космического ведомства США.

"Расписание, которого мы должны придерживаться, очень и очень агрессивное", - сказал Кен Боверсокс, исполняющий обязанности администратора по вопросам разведки и операций с людьми в NASA во время презентации на Международном симпозиуме персонального и коммерческого космического полета (ISPCS).

По словам чиновника, этот график предусматривает завершение строительства основной ступени в конце этого года и отправку ее в Космический центр имени Джона Стенниса в Мисиссипы для проведения огневых тестов, известных как Green Run.

После Green Run ступень будет отправлена в Космический центр им. Кеннеди для интеграции с двумя твердотопливными ракетными ускорителями, верхней ступенью и космическим кораблем "Орион", который и будет выполнять испытательный полет.

"У нас есть шанс установить ракету на площадку и запустить ее до конца следующего года. Впрочем, с учетом различных неопределенностей, более вероятным кажется 2021 ", - поделился чиновник.



Фото: SpaceNews

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