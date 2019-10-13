Известный боксерский аналитик с телеканала ESPN Дэн Рафаэль дал свою оценку первому бою Александра Усика в супертяжелом весе. Об этом сообщает "Укринформ".

Рафаэль заявил, что 13 октября украинец уверенно справился с Чаззом Уизерспуном. Но Усику пока рано выходить на титульный бой в супертяжелом весе.

"Усик пока не готов к титульному бою. Он должен провести хотя бы два боя в этом дивизионе. Но реальность другая. Он уже сейчас является обязательным претендентом на титул WBO, таким образом должен встретиться с победителем боя между Энди Руисом и Энтони Джошуа. В следующем году он получит свой шанс заработать пояс. Возможно это будет бой с победителем встречи Руис - Джошуа. Возможно, бой за вакантный титул. Он будет пытаться получить титульный бой как можно скорее", - сказал Рафаэль.

Сам Александр Усик сказал, что в бою за пояс хотел бы встретиться с Джошуа, но он согласен, что нужно провести еще один промежуточный бой в супертяжелом дивизионе.

"Думаю, я выбрал бы Джошуа из их пары с Руисом. Я соскучился по боксу и готов провести еще бой до встречи за пояс чемпиона мир", - сказал чемпион.

Ранее "Страна" сообщала, что в своем дебютном поединке в супертяжелом весе украинец Александр Усик победил в Чикаго американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом. После 7-го раунда соперник Усика отказался выходить в ринг.

Также мы рассказывали, что спортсмен после боя рассказал, кто помог ему победить.