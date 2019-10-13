Впервые за 14-летнюю историю сервиса YouTube комментарий под размещенным на нем видео собрал больше одного миллиона лайков.

Речь идет о комментарии пользователя Сета Эвермана (Seth Everman) под видео на песню американской юной звезды Билли Айлиш "bad guy", оставленным пять месяцев назад.

"Я лысый парень (bald guy)", - написал Эверман (судя по его аватару, он не соврал).

Видео: YouTube/ Billie Eilish

Скриншот: youtube.com

Позже в своем Twitter Эверман поинтересовался, не полагается ли ему за достижение какая-нибудь награда.

"Привет, YouTube, можно мне награду за один миллион лайков к комментарию, пожалуйста", - написал молодой человек.



Скриншот: Twitter/ SethEverman

Однако на хостинге пока нет поощрения для самых популярных комментаторов. YouTube вознаграждает только пользователей, на чей канал подписаны более миллиона человек, а с недавних пор и тех, у кого больше 100 млн подписчиков.

В комментариях под видео певицы теперь обсуждают рекорд Эвермана. Один из пользователе пошутил: "Он: набирает 1 млн лайков и не парится. Я: собрал 20 лайков, закатил вечеринку".

Ранее "Страна" рассказывала, что YouTube блокирует ролики с драками роботов из‑за жестокого обращения с животными.

Мы также писали, что летом хостинг запретил детям проводить прямые трансляции.