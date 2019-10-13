Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является главным соперником Трампа на будущих президентских выборах - решил в конце октября уйти из управляющей компании фонда прямых инвестиций, которую поддерживают государственные структуры КНР.

Байден сделает это, чтобы не давать поводов предъявлять претензии по поводу конфликта интересов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Хантера, сделанное через его адвоката.

Хантер обещал, что если его отец - потенциальный кандидат в президенты США от демократов - победит на выборах 2020 года и займет этот пост, то он, Хантер Байден, не будет работать на фирму, которой владеют иностранцы, и не будет членом правления такой компании.

"При (возможной - Ред.) администрации Байдена Хантер будет готов подчиняться всем и любым инструкциям и стандартам, которые может ввести в действие президент (Джо - Ред.) Байден в отношении предполагаемого конфликта интересов или его возникновения, в том числе касательно ограничений по поводу деловых интересов за рубежом", - отмечается в заявлении.

"Он (Хантер - Ред.) продолжит делать так, чтобы его отец не был лично вовлечен в его коммерческие дела", - также говорится в заявлении.

В сообщении адвоката говорится, что Хантер Байден никогда не обсуждал деловую активность со своим отцом.

"Он никогда не принимал ворох ложных обвинений и против себя, и против отца, сделанных президентом США", - отметил адвокат.

Напомним, что президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции и призвал власти КНР и Украины провести расследование в отношении его и подчиненных ему организаций.

Ранее "Страна" сообщала, что Хантер Байден получал более 100 тысяч долларов в месяц от компании Burisma Holdings Limited украинского бизнесмена Николая Злочевского. Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена также получил 1,5 миллиарда долларов из Китая без всякой видимой причины.