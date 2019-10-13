Утром 13 октября президента Украины Владимира Зеленского сфотографировали в одном из столичных парков во время пробежки с новейшим смартфоном компании Apple. Снимок появился в Telegram-канале Ivko Live.

Глава государства попозировал вместе с девушкой, одетой в спортивном стиле. На Зеленском тоже надеты вещи для занятий спортом: шорты, худи и кроссовки.



Фото: Telegram/ Ivko Live

Любители гаджетов рассмотрели в руках у президента iPhone последнего, 11-го, поколения. Аппарат имеет характерный для этой линейки задний блок с несколькими основными камерами.

В подписи к фото авторы канала польстили Зеленскому, который, по их мнению, - единственный близкий к народу президент в мире.

"Наверное, единственный президент в мире, которого можно запросто встретить на утренней пробежке в парке столицы", - сказано в посте.

Ранее "Страна" писала, что постановочные фото в якобы непринужденной обстановке и окружении простых смертных (которые в итоге оказывались не совсем простыми) любил Петр Порошенко.

Мы также называли размер взятки, которую продавцы техники платят таможенникам за ввоз в Украину новых смартфонов iPhone.