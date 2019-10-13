Сайт IndieWire составил список 100 лучших мировых фильмов ужасов. На первом месте - "Сияние" Стэнли Кубрика, которое является вольной интерпретацией произведения Стивена Кинга.

В первую десятку лучших фильмов ужасов также вошли: "Техасская резня бензопилой" Тоуба Хупера, "Ребенок Розмари" Романа Полански, "Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина, "Хэллоуин" Джона Карпентера, "Психо" Альфреда Хичкока, "Глаза без лица" Жоржа Франжю, "Нечто" Джона Карпентера, "Чужой" Ридли Скотта, "Ночь живых мертвецов", Джорджа Ромеро.

В списке трижды упоминаются Альфред Хичкок, Роман Полански, Жак Турнёр, Брайан Де Пальма, Джон Карпентер. В список включено по два фильма режиссеров Джорджа Ромеро, Ким Джи Уна, Марио Бавы, Дэвида Кроненберга, Марка Робсона, Тоуба Хупера, Джеймса Уэйла, Уэса Крэйвена.

Из советского кино в сотню попал советский фильм "Вий" (1967) Константина Ершова и Георгия Кропачёва с Леонидом Куравлевым и Натальей Варлей в главных ролях, занявший в списке 89 место.

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Отрывок из фильма "Вий". Видео: YouTube/MosfilmNews

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