В честь праздника Покрова пресвятой Богородицы 14 октября природа подготовила украинцам сюрприз в виде солнечного и очень теплого по октябрьским меркам дня. Об этом передает сайт Украинского гидрометцентра.

Во всех регионах страны будет солнечно. Лишь изредка на небе возможны безопасные облака. Ветер будет дуть со скоростью не выше 10 метров в секунду. А воздух днем прогреется в среднем до +20 градусов. Ночью тоже не будет слишком холодно, если учесть, что уже "экватор" осени: от +8 до +11 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве на праздник ожидается солнечная погода с переменной облачностью. Ночью столбики термометров покажут +9...+11 градусов, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.

В целом погода 14 октября не будет существенно отличаться от сегодняшней.

Сухую малооблачную погоду в Украине в эти дни определяет поле высокого атмосферного давления.