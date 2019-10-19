Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин заявил, что не встречался в США с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал на пресс-конференции в пятницу, 18 октября в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"С Зеленским я лично не встречался. Я хотел бы встретиться, но он был занят очень, и каждая минута у него была расписана. Я с ним не встречался", - отметил бизнесмен.

Напомним, что 8 октября СМИ опубликовали расследование, согласно их данным, Зеленский во время поездки в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречался с Кислиным.

Однако глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский не встречался в США с бизнесменом Сэмом Кислиным.

Также Сэм Кислин в интервью "Стране" заявил, что бывший президент Петр Порошенко за свой президентский срок вывел из страны не менее 8 млрд долларов.