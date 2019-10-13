Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны и сирийской оппозиции захватили город Рас-эль-Айн и окружили поселение Телль-Абъяд в Сирии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Эрдоган рассказал, что турецким военным удалось взять под контроль и несколько деревень.

"В ходе операции "Родник мира" наши военные при поддержке "Сирийской национальной армии" установили контроль над Рас-эль-Айном и прилегающими к нему четырьмя деревнями. Окружен также город Телль-Абъяд", - сказал президент.

По его информации, при обстреле турецких городов со стороны Сирии погибли 18 мирных жителей, 147 человек получили ранения. А турецкая армия обезвредила 490 террористов.

Между тем курдское формирование "Сирийские демократические силы" (SDF) заявило о гибели 31 бойца. Его представители утверждают, что отбили два населенных пункта и уничтожили 87 солдат противника.

Вчера, 12 октября, об установлении контроля над городом Рас-эль-Айн рассказал высокопоставленный турецкий чиновник.

Напомним, Турция начала военную операцию под названием "Родник мира" 9 октября. Цель Анкары - занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.