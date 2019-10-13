В воскресенье, 13 октября в российском Саратове простились с девятилетней Лизой Киселевой, которая была жестоко убита.

Панахида с убитой девочкой прошла в в храме Первопрестольных Апостолов Петра и Павла в микрорайоне "3-я Дачная". В память о Лизе сотни людей принесли цветы, венки и мягкие игрушки.

Отметим, что Россию всколыхнуло убийство Лизы Киселевой. Предполагаемый убийца задержан, им оказался 35-летний Михаил Туватин. Подозреваемого полицейские перевезли в другой город, дабы жители Саратова не напали на него во время следственных и судебных мероприятий. Мужчина содержится в ИВС в отдельной камере. Это тоже сделано специально — чтобы его не тронули другие заключенные.

Установлено, что Туватин - рецидивист, был ранее осужден за насильственные действия сексуального характера. По непроверенным данным, мужчина задушил ребенка со злости - девочка, по его мнению, грубо ему ответила. Родственники убитой девочки, жители Саратова и другие россияне требуют тщательного расследования и смертной казни для убийцы.

Ранее "Страна" сообщала, что ранее первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что он против смертной казни.