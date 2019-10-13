Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявила, что участники вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" выпустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Документ составлен на основании информации, поступившей от мониторинговых команд к 19:30 11 октября. В нем сказано, что сигнальные ракеты были выпущены около Золотого Луганской области и Петровского Донецкой области.

"СММ вновь зафиксировала сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств на участках разведения в районах Петровского и Золотого, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались", - написано в отчете.

Также наблюдатели зафиксировали в районе Станицы Луганской продолжение работ по демонтажу на разрушенной секции моста.

Наряду с этими событиями СММ констатировала и тревожные признаки. В частности, увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Еще миссия заметила вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в подконтрольных Киеву районах Донецкой области, а также в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее "Страна" сообщала, что 15 октября Трехсторонняя контактная группа обсудит в Минске новые сроки возможного разведения сил на Донбассе.

Также мы цитировали заявление Владимира Зеленского на пресс-марафоне 10 октября, что если не будет разведения войск, не будет Нормандского формата.