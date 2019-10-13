МИД Украины просит принять меры из-за визита в Турцию российских депутатов Госдумы Натальи Роклонской и Руслана Бальбека, которые баллотировались от аннексированного Крыма.

Заявление в МИД направил представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым готовит соответствующий запрос в Министерство иностранных дел Украины о принятии необходимых мер и работе с иностранными партнерами по недопущению участия коллаборационистов в международных мероприятиях и предотвращению признания попытки аннексии АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией на международной арене", - сказано в заявлении.

Также Кориневич надеется, что правоохранительными органами Украины будет дана надлежащая правовая оценка действиям коллаборационистов в рамках существующих или новых уголовных производств.

Напомним, что Поклонская и Эрдоган взялись за руки на официальном приеме в Турции. Фото.

Также Поклонская приехала в Донецк отметить годовщину крымского референдума.