В Сирии 785 боевиков "Исламского государства" оказались на свободе, в результате атаки Турции на лагерь Айн-Исса на севере страны. Об этом передает Haaretz.

Сообщается, что сирийские повстанцы, поддерживаемые Турцией, напали на лагерь, где находились пленные террористы. Во время атаки они напали на охранников лагеря и открыли ворота.

Известно, что лагерь с пленными расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) - военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР.

Также официальное информационное агентство Турции сообщает, что союзные сирийские силы захватили город Сулук в пятый день турецкого наступления на северо-востоке Сирии.

Информационное агентство Anadolu сообщило, что в воскресенье, 13 октября центр города, расположенный на стратегическом перекрестке примерно в 10 км к югу от границы, был очищен от подразделений сирийско-курдской народной защиты (YPG).

Напомним, что Франция и Германия прекратили продажу оружия Турции. Анкара в ответ пригрозила наводнить ЕС мигрантами.

Также Турция сообщила, что захватила первый город в Сирии. Видео.