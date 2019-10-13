Представители новой властной команды продолжают озвучивать идеи, как быть с Донбассом, если он в Украину не вернется.

"Страна" уже описывала эти заявления в материале Зе идет к плану Бэ. Почему саммит Нормандской четверки по Донбассу оказался на грани срыва.

А вчера министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что с "ДНР" и "ЛНР" можно поступить по модели Кипра - острова, на котором существует частично признанное государство "Турецкая республика северного Кипра" (ТРСК).

Это интересная эволюция. Раньше власти Украины лелеяли "хорватский сценарий", когда отколовшиеся территории возвращаются внезапным военным ударом. Сегодня говорят уже о том, что "ДНР" и "ЛНР" - это на десятки лет.

"Страна" разбиралась, что такое кипрская модель и подойдет ли она для Украины.

Что заявил Пристайко

Министр иностранных дел сказал в интервью "Радио Свобода", что Украину может ждать участь Кипра, когда в результате вооруженного конфликта государство было разделено.

Кипрский сценарий глава МИД назвал вероятным, если сорвутся договоренности с Россией в рамках Нормандского формата.

"Надо честно говорить со своим народом, 5 лет "минского процесса" не дали результатов. Надо искать другой процесс, если на это готовы наши партнеры западные. Если и это не сработает, тогда наше государство должно определить для себя, какой есть приемлемый путь развития. Может быть "кипрский вариант" развития, когда государство знает, что оккупант "оттяпал" территорию, но все равно, несмотря на это, находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы, большинство нашего народа выбрали для себя", - сообщил Пристайко.

Как на Кипре появились две страны

В 1960 году Кипр, выйдя из-под мандата Великобритании, стал независимой республикой. На севере острова жили турки, на юге - греки.

Власть между ними была разделена примерно поровну. Но уже через три года после независимости они вошли в политический конфликт. В результате которого греки отодвинули турок от всех государственных постов, а турецкое население блокировали в местах компактного проживания - сельских общинах.

Между двумя этносами то и дело вспыхивали столкновения, которые ставили "материнские" державы - Турцию и Грецию - на грань войны. А с приходом к власти в Греции режима "черных полковников", на Кипре произошел испирированный с материка военный переворот. После которого греки попытались силой зачистить некоторые районы проживания турок и начать подготовку к присоединению острова к Греции.

Киприоты-турки в ответ на это провозгласили собственное "временное правительство". А в 1974 году Турция вторглась на север Кипра. После этого власть греческой хунты на острове пала. А на следующий год турки-киприоты объявили о создани "Турецкой республики северного Кипра".

Это было еще не окончательное отделение - турки заявляли, что требуют от Кипра стать федерацией. Но когда переговоры об этом успехом не увенчались, а ООН отказала Северному Кипру в признании, он в 1983 году заявил о создании независимой страны. Ее признала только Турция.

При этом на тему объединения острова постоянно идут переговоры. На каких условиях объединяться, греческое население Кипра решает на референдуме. Эти плебисциты идут под эгидой ООН. Организация предлагала создать на острове по сути конфедерацию - с двумя общинами и двумя зонами, и даже без вывода турецких войск. Однако греки-киприоты это не поддержали.

С 2008 года между Кипром и его северной частью снова начались переговоры. А в 2014 года главы признанного и непризнанного Кипра провели личную встречу. В совместном коммюнике стороны заявили, что будут стремиться создать объединенный Кипр, который будет как единое государство - федеративным, двухзональным и двухобщинным.

Правда, в том же году эти переговоры были прерваны из-за скандала с турецким судном, которое греки обвинили в нелегальной геологоразведке на шельфе Кипра.

Пока стороны не договорятся, границу между греками и турками охраняют миротворцы ООН.

Возможно ли такое в Украине?

Как видим, Северный Кипр более 50 лет находится в состоянии конфликта с "метрополией". Причем несколько десятилетий понадобилось, чтобы власти двух частей острова начали прямые переговоры.

Правда, чисто военный фактор здесь сглаживает присутствие миротворцев ООН. Они исключают взаимные обстрелы и столкновения (та же ситуация благодаря российским войскам и в Приднестровье). Поэтому Кипр (его признанная часть) собственно считается безопасным туристическим островом.

Затронув тему Кипра, Вадим Пристайко по сути признал, что миротворцев нужно вводить на линию разграничения. Это тоже изменение позиции: раньше Киев требовал передать им весь неконтролируемый участок украино-российской границы.

Тему введения миротворцев на Донбасс когда-то поднимала и Россия. Правда, Владимир Путин видел ее лишь как вооруженную охрану для патрулей ОБСЕ. А не полноценную миротворческую миссию.

Дело в том, что линия фронта проходит по городской застройке. Поэтому непонятно, куда вводить "голубые каски" и как поделить населенные пункты перед этим.

Позиция Москвы по этому вопросу ключевая - ведь за введение "голубых касок" голосует Совбез ООН. Где у России есть право "вето".

То есть Москва может заблокировать "кипрский сценарий" Пристайко. И в этом смысле заявления министра звучат нелогично: он рассматривает "Кипр", если не удастся договориться с Россией в нормандском формате. Хотя по поводу миротворцев тоже придется договариваться с Россией.

А это видится задачей проблематичной. Москва настаивает на выполнении Минских соглашений и реинтеграции региона в Украину. Ввод же миротворцев замораживает конфликт - возможно, на десятилетия.

В РФ могли бы пойти на этот шаг при неких дополнительных условиях - например, в пакете с мерами по реализации "Минска". То есть миротворцы вводятся на ограниченный срок (скажем, год), устанавливают режим тишины, потом проходят выборы, и на Донбассе появляется законно избранная власть, которая получает особый статус.

Но этот вариант скорее всего не устроит прежде всего Украину. По тем же причинам, по которым Киев не шел на условия Минска-2, когда это можно было сделать без всяких миротворцев: Украина не готова интергрировать Донбасс на условиях сепаратистов и РФ (с предоставлением широкой автономии и амнистии).

Что же "кипрского сценария", когда сначала вводятся миротворцы, а потом (когда-нибудь) - все остальное, то Россия пойдет на них только в рамках более глобальной сделки с Западом. Например, в обмен на снятие санкций..

Но самое главное - от Украины судьба этого варианта почти не зависит. И в этом главная проблема "плана Пристайко".