В 2017 году, работая в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК), Руслан Рябошапка не задекларировал доходы и покупку дорогого автомобиля.

На это обратила внимание активистка Леся Сидорчук в своем письме в НАПК, которое оказалось в распоряжении "Страны".

Согласно закону, госслужащие обязаны сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии отдельной декларацией. Существенным считается поступление доходов на сумму больше 50 прожиточных минимумов (в 2017 году это было около 80 тыс. грн) или покупки на эту сумму.

Рябошапка в 2017 году подал декларацию перед увольнением из НАПК. Следующей на сайте НАПК появлется его декларация после увольнения. В которой появился автомобиль Volvo XC90 за 800 тысяч гривен.

Повторимся, согласно закону, Рябошапка обязан был уведомить об этой покупке отдельной декларацией. Также будущий генпрокурор забыл отдельно задекларировать доход от продажи автомобиля Peugeot в размере 397 500 грн.

В декларации Рябошапки 2017 года перед увольнением еще нет нового авто . А в отчете за 2017 год, поданном в 2018-м, после увольнения, оно уже указано.

Скриншоты: public.nazk.gov.ua

Активистка просит составить протокол об административном коррупционном правонарушении и привлечь Рябошапку к уголовной ответственности за неподачу декларации.

Ранее "Страна" писала, что отец генпрокурора судился из-за того, что Рябошапка выгнал его из дома.

Мы также сообщали, что адвокат Андрей Портнов обвинил генпрокурора в непрофессионализме и потребовал его отставки.