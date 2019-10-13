Женщина, что со скандалом обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время пресс-марафона, назвала ненастоящий адрес прописки в Днепре. Об этом сообщает "Наше місто".

Напомним, что женщина представилась Ниной Мещеряковой и потребовала от Зеленского разобраться с вопросом "захвата ее имущества". Также президенту она заявила, что прописана в Днепре и живет по адресу ул. Маяковского, 51.

"Несмотря на то, что живет женщина в Днепре, Нину Андреевну чаще встречают возле Офиса Президента, поближе к скоплению журналистов. В руках плакат с лозунгами и призывом наказать рейдеров. Имени и телефона женщина не называет. Более того, на предложение помочь в сложившейся ситуации отказывает. По словам Нины, все что ей нужно - раскопать и осветить факт бандитского беспредела", – сказано в сюжете.

Однако журналисты не смогли найти этот дом. По словам чиновников, по ул. Маяковского всего 3 жилых дома, среди которых нет 51. По данному адресу находится промышленная зона.

Фото: Скриншот

В итоге нашли женщину по адресу ул. Академика Янгеля, где она проживает уже долгое время. Двери журналистам никто не открыл. Соседи описали женщину, как очень активную и "живую" личность.



Напомним, что "Страна" собрала топ-10 фраз Зеленского на пресс-марафоне.

Также Зеленский подтвердил, что пользовался стимуляторами во время пресс-марафона. Видео.