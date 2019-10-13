Гитарист легендарной английской группы Queen Брайан Мэй написал в социальной сети большой пост, посвященный памяти советского космонавта Алексея Леонова. Запись появилась в Instagram музыканта.

По словам Мэя, Леонов был настоящим героем.

"Печальные новости - мы потеряли настоящего героя... Алексей Леонов был первым человеком, который вышел в открытый космос. И был бы первым человеком на Луне, если бы русские не затормозили в космической гонке", - считает гитарист.

Он охарактеризовал Леонова как человека гармоничного, совершенного, поскольку тот был сразу ученым, художником и лидером. Мэй рассказал, что познакомился с космонавтом благодаря STARMUS - фестивалю, на котором с помощью искусства популяризируют астрономию, физику, химию и биологию.

Мэй и Леонов. Фото: life.ru

"Я имел честь быть в его компании много раз за последние несколько лет. Он был забавен и восхитительно скромен. Всегда успевал рисовать картинки, общаться с детьми и делиться своим опытом", - вспомнил музыкант.

Также гитарист представил собственные снимки, сделанные на STARMUS.

Фото: Instagram/ brianmayforreal

"Здесь вы видите его через линзы моей собственной камеры, во время выступления на STARMUS и беседы с Нилом Армстронгом - покорителем Луны", - написал Мэй.

Он упомянул, что вместе с обоими космонавтами побывал внутри купола Большого Канарского телескопа в Ла-Пальма в 2014 году.

"Я уже скучаю по Алексею - он был единственным в своем роде, и мы все на Земле стали богаче благодаря тому, что он жил. Покойся с миром", - завершил пост музыкант.

Напомним, Алексея Леонова не стало 11 октября. "Страна" рассказывала, что он сделал для человечества.

Также мы писали, что в день смерти космонавта в NASA прервали трансляцию выхода астронавтов в открытый космос, чтобы сообщить о печальном известии.