"Мы потеряли настоящего героя". Гитарист Queen написал трогательный пост в память об Алексее Леонове
Гитарист легендарной английской группы Queen Брайан Мэй написал в социальной сети большой пост, посвященный памяти советского космонавта Алексея Леонова. Запись появилась в Instagram музыканта.
По словам Мэя, Леонов был настоящим героем.
"Печальные новости - мы потеряли настоящего героя... Алексей Леонов был первым человеком, который вышел в открытый космос. И был бы первым человеком на Луне, если бы русские не затормозили в космической гонке", - считает гитарист.
Он охарактеризовал Леонова как человека гармоничного, совершенного, поскольку тот был сразу ученым, художником и лидером. Мэй рассказал, что познакомился с космонавтом благодаря STARMUS - фестивалю, на котором с помощью искусства популяризируют астрономию, физику, химию и биологию.
Мэй и Леонов. Фото: life.ru
"Я имел честь быть в его компании много раз за последние несколько лет. Он был забавен и восхитительно скромен. Всегда успевал рисовать картинки, общаться с детьми и делиться своим опытом", - вспомнил музыкант.
Также гитарист представил собственные снимки, сделанные на STARMUS.
Фото: Instagram/ brianmayforreal
"Здесь вы видите его через линзы моей собственной камеры, во время выступления на STARMUS и беседы с Нилом Армстронгом - покорителем Луны", - написал Мэй.
Он упомянул, что вместе с обоими космонавтами побывал внутри купола Большого Канарского телескопа в Ла-Пальма в 2014 году.
"Я уже скучаю по Алексею - он был единственным в своем роде, и мы все на Земле стали богаче благодаря тому, что он жил. Покойся с миром", - завершил пост музыкант.
Напомним, Алексея Леонова не стало 11 октября. "Страна" рассказывала, что он сделал для человечества.
Также мы писали, что в день смерти космонавта в NASA прервали трансляцию выхода астронавтов в открытый космос, чтобы сообщить о печальном известии.