Украинские певицы Тина Кароль и Асия Ахат показали особняки, в которых проживают. Об этом сообщает ТСН.

Так, Кароль проживет в доме под столицей. Особняк певицы расположен на 20 сотках земли. На дворе у нее есть огород, колонка и летний душ. В доме есть даже собственный тренажерный зал.

Под спальню у певицы выделен целый этаж.

"Это комната без пересечений и стен. Здесь есть рояль и моя кровать", - пояснила она.

Фото: ТСН

Ее коллега по сцене Асия Ахат проживает в трехэтажном особняке с бассейном в самом центре Киева - на Печерске.

"Такой вот маленький участочек в центре города – 10 соток вместе с домом. Это очень мало земли, поэтому мы решили, чтобы место было, где можно походить гостям, и делать какие-то небольшие пати", - рассказала артистка.

Фото: ТСН

Напомним, что Тина Кароль показала осиную талию в обтягивающем ультра-мини. Фото.

Также Тина Кароль призналась, что задумывалась о самоубийстве.