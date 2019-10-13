Путин объяснил, почему новая "холодная война" не затронет Россию
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не затронет холодная война, так как его страна имеет уникальное вооружение. Об этом сообщил на встрече с иностранными журналистами.
"Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть", - отметил глава Кремля.
Путин также рассказал о ракетах, которыми располагает Россия.
"Мы создали оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет. Но появится, конечно, в ведущих армиях мира, безусловно, тоже появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают", - добавил он.
При этом Путин осудил гонку вооружений, пояснив, что "ничего хорошего для мира она не сулит".
Напомним, что в ВМС США поступила на вооружение ударная атомная подлодка USS Oregon.