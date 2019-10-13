Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не затронет холодная война, так как его страна имеет уникальное вооружение. Об этом сообщил на встрече с иностранными журналистами.

"Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть", - отметил глава Кремля.

Путин также рассказал о ракетах, которыми располагает Россия.

"Мы создали оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет. Но появится, конечно, в ведущих армиях мира, безусловно, тоже появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают", - добавил он.

При этом Путин осудил гонку вооружений, пояснив, что "ничего хорошего для мира она не сулит".

Напомним, что в ВМС США поступила на вооружение ударная атомная подлодка USS Oregon.

Также за перевооружение армии Абхазии заплатит Россия.