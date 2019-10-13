Украинский боксер Александр Усик, который 12 октября (13 по Киеву) дебютировал в Чикаго (США) в супертяжелом весе, выступив против американца Чазза Уизерспуна, для боя выбрал шорты с надписями "Симферополь" и "Украина".

Названия города и страны в английской транслитерации были на лампасах спортивной одежды.

Скриншот: YouTube/ Телеканал Интер (Inter TV channel)

Также на штанине шорт был изображен украинский флаг, а на поясе сзади написано имя дочери боксера: Лиза.

Скриншот: YouTube/ Телеканал Интер (Inter TV channel)

Напомним, украинский боксер, почти год не выходивший на ринг, в седьмом раунде одолел своего противника, который был на 12 кг тяжелее.

"Страна" сообщала, что после победы в Чикаго Усик пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.