В Русской православной церкви отреагировали на решение Элладской православной церкви признать Православную церковь Украины. Заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов, передает РИА "Новости".

Представитель РПЦ отметил, что Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, "выразив надежду на то, что украинская автокефалия сможет "укрепить отношения между автокефальной церкви Великой России и Украины".

"Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ. Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - пояснил Балашов.

Также Балашов напомнил, что, в отличие от Элладской церкви, юрисдикция которой не охватывает даже всю территорию Греции, Русская православная церковь многонациональна и далеко не ограничивается верующими, проживающими на территории России.

"В частности, десятки миллионов ее членов — граждане Украины. И ни о какой автокефалии они не просили", — отметил собеседник агентства.

Напомним, что Епифаний сообщил, что в Греции признали автокефалию ПЦУ.

Также в УПЦ назвали возможное слияние греко-католиков с ПЦУ Епифания вызовом для православного мира.