В Печерском районе Киева был убит 22-летний Джавид Гаджиев, который приходился внуком азербайджанскому флейтисту, автору оперетт и романсов Тельману Гаджиеву.

Страшное убийство широко освещалось в азербайджанских СМИ, однако в Украине о нем почти не упоминали.

Преступление произошло 6 октября в доме на улице Чигорина. В одной из квартир был найден изуродованный труп молодого гражданина Азербайжана.

Позже выяснилось, что убитый Джавид Гаджиев - выходец из известной в Баку семьи интеллигентов-музыкантов. Его дед - композитор Тельман Гаджиев, а мать Мина Гаджиева - преподаватель Бакинской консерватории.

Убитый Джавид

Сам парень был студентом одного из вузов Баку и профессионально занимался танцами. Как он оказался в Киеве, родители не знают. Вероятно, Джавид приехал в Украину, чтобы встретиться с другом.

Знаменитый дед убитого

Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, тело молодого человека обнаружили по сильному трупному запаху, который проник в подъезд. Соседи вызвали хозяина, сдавшего жилье квартиранту из Азербайжана. Однако тот не смог попасть в свою квартиру: кто-то сменил замки. Тогда дверь вскрыли представители ГСЧС.

В квартире были обнаружены труп 22-летнего азербайджанца, которого скорее всего зарубили топором, а также канистры с бензином, бензопила, топор и большие мешки. Вероятно, убийца готовился избавиться от тела, но по какой-то причине не успел этого сделать.

Как Джавид оказался в квартире и почему был жестоко убит, предстоит выяснить следственным органам. Пока известно, что квартиру снимал его соотечественник, который бесследно исчез. Возможно, он причастен к этому убийству.

Киевская полиция расследует это преступления по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Предположительный мотив - ссора с земляком во время визита в гости. Если убийцу удастся поймать, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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