Парламентская ассамблея НАТО отклонила доклад Норвегии, которая призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2".

В "Слуге народа" заявили, что произошло это на основании замечаний украинской делегации". И что в НАТО впервые за 22 года прислушались к Украине.

"Страна" разбиралась, так ли это.

О чем доклад, отвергнутый НАТО

В докладе шла речь о санкциях против газопровода "Северный поток-2". Докладчик от Норвегии сетовал на то, что США разрушают "трансатлантическую солидарность", вводя их.

В документе "Экономические санкции как инструмент внешней политики", подготовленном докладчиком от Норвегии Кристианом Тибринг-Гьедде, отдельная глава посвящена экономическим мерам против России. В ней отмечается, что летом комитет сената Конгресса США рассматривал законопроект о санкциях против "Северного потока - 2".

Хотя законопроект должен быть единогласно одобрен сенатом и палатой представителей, а затем отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу, он уже "вызвал серьезную озабоченность в Европе, которая разделена между странами, поддерживающими и выступающими против этого трубопровода", подчеркивается в докладе.

По мнению Тибринг-Гьедде, подобные меры уже "породили определенную трансатлантическую напряженность".

"Очевидно, что ни Европа, ни Северная Америка не заинтересованы в том, чтобы политика санкций в отношении России имела побочный эффект размывания трансатлантической солидарности, и именно поэтому консультации по таким вопросам крайне важны", - заявил он.

При этом Тибринг-Гьедде усомнился в том, что международные санкции, призванные оказать экономическое воздействие на Россию, были эффективными.

Проекты резолюций и докладов, которые будут рассмотрены на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, уже прошли обсуждение в профильных комитетах ассамблеи. В случае одобрения они будут направлены в качестве политических рекомендаций Североатлантическому совету.

Однако доклад норвежца не одобрили. А в "Слуге народа" приписали это своему влиянию.

Что говорят в "Слуге народа"

Украинскую делегацию в Парламентской ассамблее возглавлял депутат фракции "Слуги народа" Егор Чернев. Во время своего выступления он настоял на продлении антироссийских санкций.

"Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции имеют накопительный эффект, они обязательно сыграют свою роль по изменению режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса в Украину", - заявил Чернев.

Украинская делегация на ассамблее НАТО. Фото: Facebook/ sluganarodu.official

В "Слуге народа" поздравили украинскую делегацию с тем, что в НАТО прислушались к ее мнению впервые за 22 года.

Скриншот: Facebook/ sluganarodu.official

При этом очевидно, что к мнению Украины здесь прислушались не в силу его влиятельности (в отличие от Норвегии - Киева нет в НАТО). А в силу того, что не собирались изначально на уровне НАТО защищать Северный поток-2. Поэтому доклад Норвегии никаких шансов не имел изначально.

Напомним, Чернева избрали главой делегации в Парламентской ассамблее НАТО 21 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что представители руководящего органа НАТО планируют посетить Украину 30-31 октября. Они прибудут с визитом в Одессу и Киев.