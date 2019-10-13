Судебные тяжбы олигарха Игоря Коломойского за контроль над "Приватбанком" могут затормозить переговоры Украины с МВФ. Об этом в интервью Reuters рассказала заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

"Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка. Это для них и для международного сообщества красная линия", - отметила финансист.

Она предупредила об "огромной опасности" для инвестиционного климата Украины, если спор не будет урегулирован должным образом.

"Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором", - добавила она.

Рожкова также сказала, что была разочарована решением президента Украины Владимира Зеленского оставаться в стороне от конфликта, а не активно защищать решение 2016 года.

"МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохраняющейся административной независимости Приватбанка и независимости Национального банка Украины", - подчеркнула она.

Напомним, что Зеленский рассказал, как МВФ просит его "не влиять, но влиять" в суде по Приватбанку.

Также Хозсуд Киева определил, когда пройдут дебаты по иску Коломойского о возврате ему акций Приватбанка.