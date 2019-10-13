Министерство иностранных дел России сообщило, что к 9 октября 2019 года более 50 государств – членов ООН не выплатили взносы за текущий год, причем самый большой должник организации - это США.

Об этом сказано на официальном сайте ведомства.

Из-за плачевной ситуации со взносами Организация Объединенных Наций вынуждена экономить. Так, объем документов, подлежащих переводу на шесть официальных языков ООН, будет ограничен. Также в организации прибегнут к экономии расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений. А с ноября у нее могут возникнуть трудности даже с оплатой труда сотрудников и счетов за коммунальные услуги.

Главным неплательщиком взносов являются США, долг которых перед ООН уже превысил $1 млрд.

По версии МИД России, не платя взносы, Вашингтон пытается подорвать работу организации. В то время, как Российская федерация относится к числу добросовестных плательщиков.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по вторжению Турции в Сирию.

Мы также писали, что США не выдали визы российской делегации в ООН, из-за чего была приостановлена работа Первого комитета Генассамблеи организации.