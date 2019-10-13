В Британии полицейские задержали 61-летнюю принцессу Бельгии Эсмеральду, которая участвовала в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади. Об этом он сообщила в Twitter.

"Сегодня вместе с многими другими протестующими я была арестована и помещена под стражу. Чрезвычайная климатическая ситуация требует от всех нас давления на правительства, чтобы они действовали в срочном порядке", - написала королевская особа.

При этом она выразила поддержку экодвижению Extinction Rebellion, которое проводит по всему миру демонстрации в связи с бездействием по вопросам климата.

Как сообщает Metro, принцессу сопроводили в полицейский фургон и держали там около пяти часов.

Фото: Twitter

Напомним, что в Нидерландах от тяжелой болезни скончалась принцесса Кристина.

Также принцесса Монако вышла замуж за кинопродюсера.