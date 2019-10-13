Киевский адвокат Валентин Рыбин, защищавший беркутовцев, Рафаэля Лусварги, Евгения Мефедова и других политзаключенных, сообщил о задержании отца своей деловой партнерши Ольги Головиной. Об этом он написал на Facebook.

По сведениям Рыбина, Олега Головина задержали в Константиновке Донецкой области.

Юрист связывает это событие с давлением на Ольгу, которая, как и сам Рыбин, принимает участие в защите политзаключенных в Украине. Кроме того, она представляет интересы потерпевших в деле об убийстве сотрудником СБУ Вадимом Федорчуком мирного жителя Авдеевки Владимира Еремина.

Скриншот: Facebook/ valadvocat

"Вы говорите, нет давления на адвокатов? Эти твари даже по семьям идут!" - завершил свой пост юрист.

Примерно через час после публикации новости о задержании Валентин Рыбин написал новый пост, в котором с радостью сообщил о том, что Олег Головин на свободе. Вызволить мужчину удалось благодаря поддержке двух адвокатов.

"После оперативной поддержки Игоря Колесникова и адвоката Евгения Александровича Ковалева претензий у правоохранителей к Головину Олегу Валентиновичу не оказалось! Реакция адвокатов и друзей мгновенная!" - поделился последними сведениями от отце коллеги Рыбин.

Скриншот: Facebook/ valadvocat

Напомним, в прошлом году неизвестные пытались запугать самого Рыбина и сожгли его машину прямо на стоянке.

В этом году адвокат принимал активное участие в обмене пленными между Россией и Украиной.