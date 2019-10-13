Бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что увольнение государственного секретаря МОЗ Артема Янчука и возложение его обязанностей на Инну Солодку говорит о "рейдерском захвате министерства" и "свертывании реформ здравоохранения".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что Солодка ранее возглавляла юридический департамент Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Экс-министр процитировала слова премьера Алексея Гончарука о том, что в Государственном земельном кадастре "происходит трэш" и там "абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры".

Супрун возмутило, что правительство уволило человека, который пребывает в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми.

"И сделали это без всякого предупреждения, как трусы. Перед выходом в декрет он (Янчук. - Ред.) переложил свои обязанности на генерального директора директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко", - написала бывшая чиновница.

Супрун обвинила Гончарука в том, что он способствовал легитимизации "рейдерского захвата МОЗ и срыва трансформации здравоохранения".

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

Глава Кабмина отреагировал на пост Супрун и написал в комментариях, что удивлен заявлениями о рейдерском захвате министерства самим министром.

"По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор", - написал Гончарук.

При этом он поспешил успокоить оставленную Супрун и заявил, что Инна Солодка назначена временно, и скоро на ее позицию объявят конкурс. И вообще, Гончарук, по его словам "изучает ситуацию в министерстве".

Заявление Супрун о сворачивании трансформации системы здравоохранения он назвал "откровенной ложью".

"Лично я поддерживаю и буду поддерживать много инициатив, начатых Вашей командой. Однако это не значит, что новая команда должна воздержаться от анализа их результатов и внесения корректив с целью повышения эффективности системы. Возвращения коррупции в Минздрав не будет!" - отрезал Гончарук.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

Ранее "Страна" рассказывала о планах Супрун при новой власти.

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