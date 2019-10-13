В Польше на выборы в парламент баллотируется представитель украинской диаспоры Мирослава Керик, которая идет в Сейм от оппозиционной политической силы "Гражданская коалиция". Об этом сообщает "Радио свобода".

Керик в предвыборной кампании заявляла, что идет бороться за депутатский мандат, потому что сотни тысяч новых граждан Польши требуют выразителя своих интересов в законодательном органе страны.

Напомним, что на проходящих 13 октября выборах в Сейм, полякам предстоит выбрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.

По данным опросов, голосовать собирается 58% избирателей. Социологи говорят, что в польской избирательной гонке лидирует нынешняя партия власти "Право и справедливость". Если результаты опросов общественного мнения подтвердятся, то ПиС возьмет почти 42% голосов избирателей.

На втором месте с результатом 22% голосов, может оказаться правоцентристская "Гражданская коалиция". В польский парламент, после пятилетнего перерыва, собираются вернуться и левые партии. Политиков левых взглядов, объединенных в коалицию "Левых2, поддерживает более 13% опрошенных избирателей.

Напомним, что Украина опустилась на 85 место в рейтинге конкурентоспособности, уступив Польше на 48.

Также американцы введут безвизовый режим для Польши.